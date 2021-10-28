Автівка перекинулася: на Волині у страшній ДТП загинула 17-річна дівчина (фото)

Водій машини отримав травми.
У нічній ДТП в Камінь-Каширському районі загинула 17-річна пасажирка. Автомобіль Mazda, у якому перебувала дівчина, з'їхав з проїжджої частини, зіткнувся з електроопорою і перекинувся.
Про це повідомили у поліції Волинської області.
Внаслідок удару дівчина загинула, а 26-річний водій отримав травми. Ще двоє пасажирів не постраждали.
У поліції зазначили ймовірну причину аварії - водій не впорався з керуванням. Він перебував за кермом тверезим.
Слідчі відкрили кримінальне провадження, у разі доведення провини водію загрожує від трьох до восьми років тюрми.
Нагадаємо, у Миколаєві вночі зіткнулися дві автівки. Загинув водій. Серед постраждалих - дитина.