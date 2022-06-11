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Автівка врізалась у дерево: на Вінниччині водійка відправила на той світ двох пасажирок (фото)

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Автівка врізалась у дерево: на Вінниччині водійка відправила на той світ двох пасажирок (фото)

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

У Хмільницькому районі сталась дорожньо-транспортна пригода: водійка легковика травмувалась та перебуває у лікарні. Двоє її пасажирок померли у лікарні.

Поліцейські з’ясовують причини ДТП.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Аварія сталась в селі Пиківська Слобідка. За кермом автомобіля Volkswagen перебувала 26-річна жінка, вона не впоралась керування, виїхала за межі проїжджої частини, де зіткнулась з деревом.

Внаслідок автопригоди вона отримала травми та госпіталізована до лікарні.

Двоє її пасажирок, жінки віком 47 та 56 років, під час надання медичної померли у лікарні. 

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За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

За це правопорушення передбачено покарання - до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

Нагадаємо, у Хмельницькій області до восьми років ув'язнення засудили чоловіка, який скоїв смертельну ДТП. 

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