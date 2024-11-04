Автівка згоріла вщент: на Одещині у моторошній ДТП загинули двоє осіб

Водій не впорався з керуванням.

У Старокозацькій ОТГ Білгород-Дністровського району Одеської області сталася ДТП - двоє людей загинули, а ще двоє травмувалися.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням і з’їхав із проїжджої частини в кювет. Через це автівка перекинулася та загорілася.

Водій та 52-річна жінка, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні, загинули на місці. Ще двоє пасажирів зазнали травм. Потерпілих госпіталізували. У 51-річної жінки - забої хреба та руки, а в 55-річного чоловіка — переломи ключиці та ребра.

На місці події працювали слідчі й патрульні, а також працівники ДСНС, які загасили пожежу.

За фактом аварії розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. У рамках провадження призначили низку судових експертиз. Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, селі Буштино сталася смертельна ДТП: зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

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