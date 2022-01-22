Автівка злетіла у воду, 82-річний водій не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки (відео)

Автівка злетіла у воду, 82-річний водій не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки (відео)

Херсонським поліцейським вдалося врятувати чоловіка.

Під час патрулювання Новотроїцької територіальної громади на автодорозі поблизу с. Подове (Херсонська область) правоохоронці побачили автомобіль, який з’їхав у Каховський магістральний канал. В транспортному засобі перебував літній чоловік, який не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки.

Інцидент трапився 22 січня, повідомляє відділ комунікації поліції області.

"Поліцейські викликали "швидку» і одразу кинулися на допомогу. Один з поліцейських відкрив двері автівки та за допомогою запальнички перепалив і розірвав ремінь безпеки, звільнивши потерпілого з пастки. У цей час до порятунку долучилися й небайдужі місцеві мешканці, які проїжджали поруч та зупинились, аби допомогти правоохоронцям. Далі інспектори поліції разом із громадянами почали витягати чоловіка з води на берег", - йдеться в повідомленні.

Карета швидкої допомоги доставила 82-річного чоловіка до лікарні. У медзакладі лікарі встановили, що літній водій був у небезпеці, адже в нього піднявся тиск, а також чоловіку загрожувало переохолодження.

Нагадаємо:

На околиці міста Хуст Закарпатської області ледь не втопився водій разом зі своїм автомобілем. Рятувальники витягли авто, якого течією почало відносити на середину річки.

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