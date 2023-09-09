Автівки і будинки в обмін на "милість": військкоми Запорізької області та Львова вляпалися у скандали

У Запоріжжі та Львові розгорілися чергові скандали навколо військкомів. Вони отримали у "подарунок" автівки та будинки в обмін на "милість" до військовозобов'язаних.

Військкоми з Запорізького обласного ТЦК та об’єднаного районного ТЦК міста Львова отримали шалено дорогі подарунки в обмін на відпустки військовозобов'язаним за кордоном та недоторканість щодо мобілізації.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, НАЗК склало та направило до Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції два обґрунтованих висновки про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. Зокрема, встановлено, що підлеглий начальника Запорізького ОТЦК продав дружині свого керівника автомобіль MAZDA CX-5 за ціною, що на 800 тис. грн менша за його ринкову вартість.

"Після цього воєнком приймав рішення стосовно підлеглого, зокрема, надаючи йому відпустки для виїзду за кордон", - кажуть у НАЗК.

Син іншого воєнкома – керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова – отримав подарунок у вигляді недобудованого будинку площею 638 кв.м та прибудинкової території в смт Брюховичі, Львівської області.

У НАЗК кажуть, що будинок сину воєнкома подарувала жінка. Вона пов’язана особистими стосунками з чоловіком (виховують спільну малолітню дитину), який перебуває на обліку в цьому ж ТЦК і є цілком придатним до проходження військової служби. Однак за час повномасштабного вторгнення його жодного разу не викликали ні для проходження ВЛК, ні для оновлення даних, ні для виконання інших мобілізаційних розпоряджень.

Слід зазначити, що згідно із законодавством, воєнкомам (як особам, зазначеним у п., п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону про запобігання корупції) забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, якщо такі подарунки пов’язані з виконанням воєнкомами своїх службових повноважень.

Подарунком вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Зазначені дії воєнкомів кваліфіковано за ст. 172-5 КУпАП – порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, про що обґрунтованим висновком поінформовано ДСР Національної поліції України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу з конфіскацією подарунків.

Нагадаємо, у Сумській області до військкомату викликали повісткою чоловіка, який від народження не має кисті на руці та має проблеми із зором.

Читайте також: