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Автівки не розминулися: у Запорізькій області у ДТП загинули жінка та дитина (фото)

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Автівки не розминулися: у Запорізькій області у ДТП загинули жінка та дитина (фото)

Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

У смт Новомиколаївка  зіткнулися BMW та "ВАЗ". В останньому автомобілі від отриманих травм загинуло двоє людей.

У ДТП  також постраждали водій та ще троє  пасажирів, двоє з яких – неповнолітні.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

Попередньо встановлено, що аварія сталася на перехресті вулиць Магістральної та Української. Водій автомобіля "ВАЗ 2101", рухаючись з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі іномарці.  Внаслідок сталося зіткнення машин.

Жінка та дівчинка, які перебували в автомобілі "ВАЗ", від отриманих травм загинули на місці події. Водія цього транспортного засобу та ще трьох його пасажирів з тілесними ушкодженнями різної тяжкості доправили до лікарні. Керманич іномарки не постраждав.

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За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження

Раніше стало відомо, що в Одеській області чоловік жахливо загинув під колесами фури.

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