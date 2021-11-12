Автівки перетворилися на металобрухт: у Сумській області ДТП забрала життя двох людей

Автівки перетворилися на металобрухт: у Сумській області ДТП забрала життя двох людей

Загинули водії.

У Сумській області сталася смертельна аварія, яка забрала життя двох людей.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 листопада.

Під Шосткою лобом у лоб зіткнулися два легковики "Шкода" та "Фольцваген". Обидва водії загинули на місці. Удар був настільки сильним, що автівки перетворилися на металобрухт. Передня частина "Шкоди" опинилася в салоні, а "Фольцваген" перекинувся і злетів у кювет. Загиблих кермувальників з понівеченого металу довелося діставати рятувальникам.

У "Шкоді" їхала ще й 17-річна пасажирка. Дівчина вижила, її шпиталізували до медзакладу. Нині поліція з’ясовує, хто з водіїв порушив правила дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу.

Як повідомлялося, у Житомирській області у селі Гришківці авто збило на "зебрі" підлітків: до лікарні потрапили двоє дівчат. Дівчата, яким 13 і 14 років, переходили центральну дорогу нерегульованим пішохідним переходом. У цей момент у них врізався легковик. Обидві потерпілі перебувають у лікарні.

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