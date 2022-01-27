Автівки розірвало від удару: в Одеській області через смертельну ДТП перекривали трасу (фото)

Загинув один із водіїв.
Поблизу села Мирне на трасі “Одеса-Рені” зіткнулися мікроавтобус Mercedes та легковий автомобіль Mitsubishi. В результаті ДТП загинув водій легковика.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
61-річний водій легковика загинув на місці до приїзду медиків швидкої допомоги. А 54-річного водія мікроавтобуса і його 63-річного пасажира доправили до лікарні, вони отримали травми різного ступеня тяжкості.
Після аварії поліцейським довелося перекривати автодорогу для встановлення всіх обставин трагічного інциденту.
Нагадаємо, на трасі "Вилково-Приморське" сталася дорожньо-транспортна пригода: машина злетіла з дороги і перекинулася. Загинула 27-річна дівчина.
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