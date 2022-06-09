Автівки рухалися в зустрічному напрямку: на Чернігівщині у страшній ДТП загинуло двоє людей (фото)

Автівки рухалися в зустрічному напрямку: на Чернігівщині у страшній ДТП загинуло двоє людей (фото)

Поблизу села Петрове, що в Чернігівському районі, сталася ДТП, в якій загинули двоє людей, ще троє травмувалися.

Зіткнулись легковий автомобіль Nissan та мікроавтобус Ford Transit.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

Як встановили поліцейські, які прибули на місце ДТП, автомобілі рухалися в зустрічному напрямку та зіткнулися посеред дороги.

Водійку легковика (1983 року народження), водія та пасажира мікроавтобуса (1978 та 1988 років народження відповідно) у важкому стані доправили до Чернігівської міської та обласної лікарень. Обидва пасажири Nissan загинули на місці ДТП.

Як повідомлялося, п'яний російський військовий на краденому джипі спричинив смертельну ДТП у Херсоні. Двоє людей загинули, четверо - в лікарні. Аварія сталася в середмісті, поруч із зупинкою, де стояли люди.

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