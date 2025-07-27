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Автівку нанизало на відбійник: на Київщині сталася смертельна ДТП (фото)
Рятувальникам довелося витягати тіло загиблого водія, який опинився затисненим у транспортному засобі.
Біля села Бузова Київської області на автодорозі Київ-Чоп легковий автомобіль потрапив у жахливу ДТП. Водіїв в’їхав у відбійник на узбіччі, внаслідок чого автівку пронизало наскрізь.
Як повідомили в пресслужбі управління ДСНС у Київській області, загиблий водій опинився затисненим у транспортному засобі.
Рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь за допомогою бензоріза та гідравлічного інструменту провели деблокацію тіла загиблого з пошкодженого автомобіля.
На місці події працювали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.
Причина ДТП встановлюється.
Нагадаємо, раніше у Києві автомобіль Mercedes несподівано виїхав на тротуар і врізався у літню терасу одного із кафе, де перебували за столиками люди.