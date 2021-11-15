Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Автівку розірвало навпіл, а мотор спалахнув: у Рівному сталася моторошна ДТП

Автівку розірвало навпіл, а мотор спалахнув: у Рівному сталася моторошна ДТП

Інформатор

Водій і пасажир опинилися у лікарні.

Моторошну ДТП сталася на в'їзді до Рівного: момент зафіксувала камера спостереження.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 листопада. 

На відео видно, як легковик таранить електроопору. Після цього його кидає на десятки метрів. Удар був такої сили, що автомобіль просто розірвало. Відірваний моторний відсік зайнявся.

З понівеченого салону довелося вирізати 30-річного кермувальника. За попередньою інформацією, ві був напідпитку. Зараз водій та його 23-річний пасажир перебувають у лікарні. В обох, кажуть медики, численні тяжкі травми.

Як повідомлялося, на Кіровоградщині сталася смертельна аварія. На трасі між Кропивницьким та Уманню зіткнулися легковики "Ауді" та "ВАЗ". Сила удару була такою, що "ВАЗ" перекинувся і вилетів на узбіччя.

Читайте також: 

Наступна публікація