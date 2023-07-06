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Автівку розірвало навпіл: на Рівненщині у моторошній ДТП загинула жінка (фото)

Автівку розірвало навпіл: на Рівненщині у моторошній ДТП загинула жінка (фото)

На Рівненщині сталася смертельна ДТП

Лікарі не змогли врятувати жінку.

На Рівненщині на сталася смертельна ДТП, у якій загинула 64-річна жінка. Також постраждали троє людей, їх госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини. 

Зіткнення легковиків Ford Mondeo та "ВАЗ-2109" сталося на трасі "Київ–Чоп" біля села Птича.

"Внаслідок зіткнення двох попутних транспортних засобів – легковика Ford Mondeo під керуванням 28-річної дубенчанки та автомобіля "ВАЗ-2109", за кермом якого перебував 73-річний житель Тернопільщини, травмувались троє осіб", – йдеться у повідомленні відомства.

На місці аварії / © Національна поліція Рівненської області
На місці аварії / Фото: Національна поліція Рівненської області

До лікарні доправили подружжя – водія та 64-річну пасажирку "ВАЗ".  Жінка, попри вжиті реанімаційні заходи, померла.

Постраждали також і двоє пасажирок автомобіля Ford Mondeo — 67-річна та та 57-річна жительки Дубенського району. Слідство триває.

Нагадаємо, на  Хмельниччині сталася смертельна ДТП за участі рейсової маршрутки та двох іномарок. Є загиблий та багато потерпілих.

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