Автівку розірвало від удару: на Рівненщині у ДТП загинуло подружжя (фото)

На Рівненщині на трасі "Київ — Ковель — Ягодин" зіткнулись легковик та вантажівка. Унаслідок ДТП загинуло подружжя пенсіонерів.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

"Водій автомобіля "ВАЗ-2101", 72-річний житель міста Бердичів, рухаючись у напрямку міста Сарни, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою DAF із напівпричепом, якою керував 36-річний житель міста Коростень Житомирської області", — йдетьсяу повідомленні відомства.

Внаслідок зіткнення загинув водій легковика та його 73-річна дружина. Кермувальник вантажівки у ДТП не травмувався та був тверезий.

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, шо спричинило смерть двох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.

Нагадаємо, на Полтавщині сталася моторошна ДТП. Легковик виїхав за межі проїзної частини та внаслідок зіткнення з деревом загорівся. В автівці живцем згоріли троє людей.

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