Автівку зім'яло від удару: на Волині у ДТП загинув водій (фото)

Чоловік помер на місці аварії від отриманих травм.

У Луцькому районі Волинської області трапилась смертельна ДТП. Загинув водій, ще троє людей з травмами потрапили до лікарні.

Про це повідомили у поліції регіону.

"34-річний водій Audi, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному автомобілю Škoda та зіткнувся з ним", - йдеться у повідомленні відомства.

Водій Audi помер на місці аварії, 36-річна пасажирка цього ж автомобіля отримала травми та потрапила до лікарні.

Під час зіткнення автівок загинув чоловік

За кермом автівки Škoda перебував 26-річний житель села Марʼянівка, він та 25-річний пасажир також травмовані, їх госпіталізували.

На місці працювали слідчі ГУНП у Волинській області, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ. Триває розслідування.

Нагадаємо, у Львівській області сталася смертельна ДТП - водій автівки переїхав 32-річного чоловіка.

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