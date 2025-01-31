Автівку зім'яло від удару: на Волині у ДТП загинув водій (фото)

Чоловік помер на місці аварії від отриманих травм.
У Луцькому районі Волинської області трапилась смертельна ДТП. Загинув водій, ще троє людей з травмами потрапили до лікарні.
Про це повідомили у поліції регіону.
"34-річний водій Audi, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному автомобілю Škoda та зіткнувся з ним", - йдеться у повідомленні відомства.
Водій Audi помер на місці аварії, 36-річна пасажирка цього ж автомобіля отримала травми та потрапила до лікарні.
Під час зіткнення автівок загинув чоловік
За кермом автівки Škoda перебував 26-річний житель села Марʼянівка, він та 25-річний пасажир також травмовані, їх госпіталізували.
На місці працювали слідчі ГУНП у Волинській області, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ. Триває розслідування.
Нагадаємо, у Львівській області сталася смертельна ДТП - водій автівки переїхав 32-річного чоловіка.
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