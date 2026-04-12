Нардепи витратили 100 млн грн на авто: Bihus.Info показали, які машини купували

Автопарк (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

2025 року низка народних депутатів України суттєво оновили свої автопарки, витративши на преміальні автомобілі щонайменше 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляють журналісти Bihus.Info, які проаналізували електронні декларації парламентарів.

Хто і що купував

Зокрема, очільник депутатської групи «Довіра» Олег Кулініч почав користуватися Mercedes-Benz V300D 2025 року. Авто оформлене на його компанію і коштувало понад 5,4 млн грн.

Реклама

Його колега Олександр Сухов задекларував BMW X5 2025 року, придбаний дружиною за понад 4,7 млн грн. За словами нардепа, кошти отримали від продажу майна та заощаджень.

Ще один представник «Довіри» Борис Приходько задекларував одразу два авто — Lexus LX 600 та Porsche Panamera. Водночас зазначена в декларації ціна Lexus викликала запитання, оскільки вона виявилась значно нижчою за ринкову.

Дорогі авто через компанії та оренду

Нардепи від групи «За майбутнє» Сергій Лабазюк і Петро Юрчишин користуються Range Rover 2025 року вартістю близько 8 млн грн. Один із автомобілів оформлений на компанію, інший — орендується.

У декларації представника «Слуги народу» Володимир Гевко з’явився Audi Q8 2024 року, оформлений на пов’язану компанію. Нардеп заявив, що користується авто на умовах оренди.

Реклама

Юрій Кісєль задекларував два нові Lexus, оформлені на родинні фірми. Загальна вартість оновлення автопарку його сім’ї оцінюється у 160–200 тисяч доларів.

Нові авто у родинах депутатів

Серед інших оновлень — дорогі автомобілі у родинах нардепів. Зокрема, у співмешканки Вадима Столара з’явився Mercedes-Benz G 580 2025 року за 8,8 млн грн, а сам депутат користується Lexus LM350H.

Валерій Дубіль користується Audi Q7, оформленим на компанію його сина, а Сергій Тарута придбав електричний BMW i7 вартістю понад 4,8 млн грн.

Загальний контекст

Журналісти зазначають, що значна частина автомобілів оформлюється на родичів або компанії, а самі депутати користуються ними через оренду чи інші механізми.

Реклама

На тлі цих витрат у парламенті останнім часом обговорюють можливу кадрову кризу — деякі депутати заявляють про втому, низькі офіційні доходи та тиск з боку антикорупційних органів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ стало відомо, що працівник Бучанського районного ТЦК Олег Коломієць задекларував значні грошові активи та коштовності, які суттєво перевищують його офіційні доходи. Згідно з декларацією за 2025 рік, у власності військовослужбовця — золоті злитки на майже 7,7 млн грн, а також десятки тисяч доларів і євро готівкою. Водночас його офіційний річний дохід становив близько 366 тис. грн.