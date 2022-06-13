Авто із дітьми та чоловіком змило у річку: у поліції розповіли подробиці трагедії на Тернопільщині (фото)

У Тернопільській області під час негоди вода змила автомобіль, у якому їхав 32-річний чоловік та 13-річні дівчата.
Чоловік та діти загинули на місці події. Їхні тіла знайшли наступного дня.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
За даними слідства, 13-річні дівчата пішли до магазину. Там вони побачили свого сусіда, який їхав на автомобілі ВАЗ. Діти попросили чоловіка підвести їх до села. Коли вони під час негоди виїхали на міст, сильний потік води змив автомобіль у річку.
На місце події викликали поліцію та рятувальників. Спочатку правоохоронці знайшли пошкоджений автомобіль. За 4 кілометри від місця трагедії виявили тіло чоловіка. Тіла дівчат занесло ще далі за течією.
Правоохоронці розслідують обставини нещасного випадку.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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