Авто перетворилося на купу брухту: у Харкові загинув водія, який влетів у електроопору

Авто перетворилося на купу брухту: у Харкові загинув водія, який влетів у електроопору

Чоловік не впорався з керуванням.

Смертельна аварія сталася у спальному районі Харкова.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 листопада.

У місті легковик врізався у стовп - протаранив електроопору. Попередньо відомо, що 36-річний водій не впорався з кермуванням, а тому вилетів на зупинку громадського транспорту. Автівку на повній швидкості зупинила лише бетонна опора.

Людей на тротуарі у цей час не було. Після зіткнення авто перетворилося на купу брухту. Кермувальник отримав важкі травми. Він помер ще до приїзду медиків.

Як повідомлялося, на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Красів Стрийського району Львівської області внаслідок автозіткнення загинула дитина. Окрім того, ще двох осіб з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

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