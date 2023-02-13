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Авто родини з двома дітьми перекинулося біля Кривого Рогу: чоловік загинув на місці

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Авто родини з двома дітьми перекинулося біля Кривого Рогу: чоловік загинув на місці

Фото: "Свої"

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Біля Кривого Рогу на Дніпропетровщині 13 лютого перекинулося авто з родиною. Чоловік загинув на місці. Його дружину та двох дітей у тяжкому стані госпіталізували.

Про це повідомляє портал "Свої".

Жінка отримала численні переломи та травму грудної клітки. У 15-річного хлопчика закрита черепно-мозкова травма, зламані ребра і травма грудної клітки. 7-річна дівчинка потрапила до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, вивихом плеча та переломом.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Фото:
Фото: "Свої"

Нагадаємо, на Львівщині сталася смертельна ДТП, в якій загинули 28-річний водій автомобіля Audi Q5 і троє його пасажирок. Чоловік не впорався з керуванням.

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