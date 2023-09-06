Авто розчавило: на Київщині фура з тваринами перекинулася на легковик

У Білоцерківському районі Київської області сталася моторошна аварія - фура з тваринами перекинулася на легковик, водій авто загинув.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"6 вересня до поліції надійшло повідомлення про ДТП в центрі одного із сіл на Білоцерківщині. За попередньою інформацією, водій "ВАЗ" виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка. На жаль, водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці", - сказано у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, тварини перевезені в безпечне місце.

Нагадаємо, у страшній аварії у Кіровоградській області загинув військовий, який приїхав у відпустку, та його донька.

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