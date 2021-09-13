Авто розчавило: у моторошній ДТП у Сумській області постраждали троє дітей, їх госпіталізували

Авто розчавило: у моторошній ДТП у Сумській області постраждали троє дітей, їх госпіталізували

Легковик врізався у вантажівку.

У суботу, 11 вересня, на автодорозі "Батурин-Конотоп-Суми" в селищі Миколаївка Сумської області трапилась дорожньо-траспортна пригода. В аварії постраждали троє дітей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

"Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ 2109", під керуванням 32-річного чоловіка, виїхав на зустрічну смугу без ввімкнутого світла фар, в результаті чого зіткнувся з вантажним автомобілем "МАН". Обидва авто зазнали значних механічних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Поліція Сумської області

Внаслідок зіткнення травми різної тяжкості отримали водій "ВАЗ" та його пасажири - троє неповнолітніх дітей віком 4, 10 і 12 років. Усіх їх госпіталізували до Сумської обласної клінічної лікарні.

Поліція Сумської області

За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, щонайменше шестеро осіб постраждали в страшній аварії в Запоріжжі. Там лоб у лоб зіткнулись два легковики.

Новини України: 6 людей постраждали внаслідок масштабної ДТП у Дніпрі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання