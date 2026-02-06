ТСН у соціальних мережах

Авто, що вибухнуло в Одесі, могло належати військовому: відео та подробиці інциденту

В Одесі під час вибуху автівки загинув чоловік. ЗМІ пишуть, що він був військовим.

На місці працює поліція

У Київському районі Одеси вранці у п’ятницю, 6 лютого, вибухнув автомобіль Toyota, унаслідок цього загинув 21-річний чоловік.

ТСН.ua дізнався подробиці інциденту.

Зокрема, виданню у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області не спростували, що внаслідок вибуху автівки в Київському районі міста загинув військовий. Але в поліції і не підтвердили інформації про статус загиблого.

«Цей випадок розслідуватиме СБУ», — уточнили в поліції.

За інформацією «Думської», автомобіль було підірвано дистанційно, і вибух стався у той момент, коли чоловік завів транспортний засіб. Від отриманих травм він помер на місці. Потерпілий, стверджує видання, був військовослужбовцем. Офіційні органи цієї інформації поки що не підтверджують.

Нагадаємо, на одній з вулиць Одеси вибухнув автомобіль. Загинув 21-річний чоловік, який був власником авто.

За даними місцевих ЗМІ, він прямував на роботу. На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

