Авто влетіло одразу у дві фури: у Миколаєві в масштабній ДТП загинуло двоє людей (фото)

Авто влетіло одразу у дві фури: у Миколаєві в масштабній ДТП загинуло двоє людей (фото)

Причини аварії встановлюються.

У Миколаєві на вул. Херсонське Шосе 24 грудня автомобіль Mazda врізався у дві вантажівки. На місці ДТП загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

За даними поліції, 34-річний водій легкового автомобіля спочатку врізався у припарковану вантажівку DAF, а потім від удару Mazda вилетіла на дорогу та врізалась у фуру MAN.

На місці ДТП загинув 34-річний водій та 46-річний пасажир Mazda. Також госпіталізували 47-річного пасажира легкового автомобіля.

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У поліції відкрили провадження за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб". Причини аварії встановлюються.

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