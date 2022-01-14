Авто влетіло у відбійник: у моторошній ДТП на трасі Київ-Одеса загинула дівчина (фото)

Авто влетіло у відбійник: у моторошній ДТП на трасі Київ-Одеса загинула дівчина (фото)

На трасі Київ-Одеса автомобіль врізався у відбійник.

Аварія сталася на трасі Київ-Одеса, біля кафе, перед єврейським кладовищем. На місце ДТП з'їхалися поліція, швидка і рятувальники.

Про це повідомляють ряд Telegram-каналів та пресслужба ДСНС.

За розповідями очевидців, автомобіль Mercedes, що рухався в бік Одеси на високій швидкості, зіткнувся з KIA. Потім легковик зіткнувся з евакуатором і двома фурами.

Mercedes влетів у відбійник. Загинула дівчина. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання почали роботу по розрізанню автівки, аби вилучити тіло.

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Нагадаємо, на 66 км траси Одеса-Рені водій рейсового автобуса сполученням “Софія-Київ” збив пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці.

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