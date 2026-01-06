Авто влетіло в автобус під Харковом: багато постраждалих (фото)

ДТП у Харківському районі / © Національна поліція України

У Харківському районі сталася аварія за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та кросовера Kia Sorento. Внаслідок зіткнення постраждали 18 людей.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Водій автомобіля Kia Sorento, який їхав у бік Мерефи, втратив контроль над керуванням. У результаті позашляховик виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Унаслідок аварії травмувалися 18 осіб віком від 17 до 70 років. Серед постраждалих — пасажири автобуса, пасажир Kia Sorento та водії обох транспортних засобів.

Трьом жінкам медичну допомогу надали безпосередньо на місці ДТП, решту потерпілих доправили до лікарень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

До слова, на Рівненщині затримали правоохоронця, який 2 січня напідпитку на смерть збив 40-річну жінку на електровелосипеді та втік з місця події. За даними ДБР, водій суттєво перевищив швидкість на освітленій ділянці дороги, а після ДТП покинув потерпілу помирати, не викликавши допомогу.