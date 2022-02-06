Авто врізалось у дерево: на Миколаївщині в ДТП загинув 34-річний чоловік, постраждали жінка та двоє дітей

Причини ДТП встановлюються.
На трасі Нова Одеса - Єланець в Миколаївській області в ДТП загинув 34-річний чоловік. Медики госпіталізували також 23-річну дівчину та двох дітей.
Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.
Аварія сталась 6 лютого о 9:10. За даними слідства, 23-річна водійка автомобіля Hyundai Getz не впоралась з керуванням. Через це авто злетіло у кювет та врізалось у дерево.
На місці аварії загинув 34-річний чоловік, який був пасажиром авто. 23-річну жінку та двох малолітніх дітей госпіталізували.
У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.
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