Авто врізалось у дерево: під Черкасами у моторошній ДТП загинуло троє хлопців та дівчина (фото)

Авто врізалось у дерево: під Черкасами у моторошній ДТП загинуло троє хлопців та дівчина (фото)

Причини ДТП встановлює поліція.

Поблизу с. Тубільці Черкаського району Черкаської області у неділю, 30 січня, сталась моторошна ДТП, у якій загинуло четверо людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Аварія сталась о 5:30 30 січня. За попередніми даними, легковий автомобіль врізався у дерево. На місці ДТП загинуло четверо людей. Ще одного потерпілого госпіталізували, його стан тяжкий.

Тіла загиблих деблокували працівники ДСНС. На місці події працювало семеро рятувальників та спецтехніка.

Причини ДТП встановлює поліція.

Фото: КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР"

У КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" повідомили, що на на місці події, загинули 24-річний водій легковика та ще троє пасажирів (дівчина і два хлопці) віком 20-25 років. До Черкаської обласної лікарні медики доправили ще одного пацієнта у стані коми. Хлопець у вкрай важкому стані.

"Внаслідок зіткнення авто зім’яло. До вказаного місця виклику виїзджали три бригади "екстренки", - повідомили медики.

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