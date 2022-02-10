Авто з кортежу бізнесмена Ярославського могло на смерть збити людину - ЗМІ

Авто з кортежу бізнесмена Ярославського могло на смерть збити людину - ЗМІ

На сайті Нацполіції Харківщини є повідомлення про ДТП поблизу міста Чугуєва.

На Харківщині автомобіль із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського може бути причетний до загибелі пішохода.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє видання «Українська правда».

Зазначається, що на місті трагедії залишились номерні знаки, які належать авто бізнесмена.

Тим часом на сайті Нацполіції Харківщини є повідомлення про ДТП поблизу міста Чугуєва. Невстановлений автомобіль скоїв наїзд на чоловіка, той помер. Особу загиблого та хто був за кермом машини поліція наразі встановлює.

ТСН намагається отримати більше інформації щодо аварії у поліції Харківщини.

Авто із кортежу бізнесмена Ярославського може бути причетний до загибелі пішохода | Новини України

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