Авто з кортежу прем’єра Польщі спричинило ДТП в Україні – постраждав чоловік: ЗМІ (фото)

У Тернопільській області 7 липня 2023 року сталася аварія за участі автомобіля, який був у кортежі прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час його візиту до України. Внаслідок ДТП серйозні травми отримав 42-річний українець Олег Ліщук.

Про це повідомило видання Wirtualna Polska.

Як пише видання, аварія сталася, коли прем’єр-міністр Польщі саме прибув з візитом до України, щоб вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії.

Подробиці ДТП

За даними журналістів, колона автомобілів супроводжувала Матеуша Моравецького під час поїздки до колишнього села Пужники у Тернопільській області.

Одна з автівок, яка належала дипломатам посольства Польщі у Києві, протаранила автомобіль Олега Ліщука, що стояв на узбіччі. Від удару легковик перекинувся на бік у кювет, а водій випав через вікно.

"Проїхала одна машина, друга, третя, четверта, п’ята... Вони всі проїжджали повз – по зустрічній смузі... Я не можу сказати, яка з машин – передостання чи остання – виїхала на узбіччя з того боку, на якому я стояв, і полетіла прямо на мене. Це було лобове зіткнення. Гук, тріск і я нічого не пам'ятаю. Я втратив свідомість", – розповів подробиці постраждалий українець.

Транспортні засоби, що йшли попереду у колоні, продовжили рух.

Понівечена автівка Олега Ліщука після аварії з польським кортежем / Фото: Wirtualna Polska

Понівечена автівка Олега Ліщука після аварії з польським кортежем / Фото: Wirtualna Polska

Що було після аварії

Після ДТП Олега Ліщука з численними травмами та переломами доставили до лікарні у Тернополі, однак польські дипломати наполягали на лікуванні в Польщі.

"Я на мить отямився, коли мене клали до швидкої. Я не знав, що відбувається. Я відчув жахливий, дуже сильний біль у ногах. Я був у шоці. Потім я знову втратив свідомість. Прокинувся лише в лікарні. Це було близько 16:00 - 17:00. Там зі мною спілкувалися поліцейські. Вони запитали, чи пам'ятаю я, що сталося. Я відповів, що пам'ятаю колону і що одна з машин протаранила мене. Вони відразу все зрозуміли і більше не запитували нічого", - розповів Олег.

У чоловіка були рвані рани обох рук, зламаний палець, чотири переломи лівої ноги, пошкодження колінного суглоба та два переломи кісток.

Згодом Ліщука доправили на лікування до Польщі – у військовий госпіталь Кракова. За словами постраждалого, польська сторона допомагала йому, зокрема фінансово лише у перші дні. Йому оплатили операцію, а його дружині – номер у готелі.

Олег Ліщук з дружиною у лікарні / Фото: Wirtualna Polska

"Чиновники допомогли оформити документи щодо виїзду. Вони також організували поїздку для його дружини, для якої оплатили проживання в готелі. На цьому допомога закінчилася. За словами постраждалого в аварії Олега, чиновники обіцяли йому повну допомогу, але після перших днів у краківській лікарні перестали турбуватися про його долю. Ліщук був кинутий напризволяще: він потребує тривалої та дорогої реабілітації", - пише видання.

Далі незалежний фонд U-Work допоміг чоловіку з отриманням номера PESEL та оплатою реабілітації.

Олег Ліщук у лікарні / Фото: Wirtualna Polska

"Ми отримали інформацію, що в краківській лікарні перебуває пацієнт з України, якого випишуть і невідомо, що з ним буде далі. Перше, що виявилося, у нього немає номера PESEL. Ми організували це. Досі навіть не було відомо, як його лікували в цій лікарні. 4 серпня, ми забрали пана Олега з дружиною з лікарні. Їх залишили напризволяще. Тож ми подбали про них. Після виходу з лікарні фундація U-Work організувала йому місяць реабілітації та подальше проживання в Польщі", - розповів представник фонду.

У посольстві Польщі в Україні вранці 9 жовтня відреагували на публікацію видання Wirtualna Polska.

Ambasada nie milczała na temat wydarzenia - tego samego dnia opublikowaliśmy komunikat na naszej stronie internetowej. — PLinUkraine (@PLinUkraine) October 9, 2023

"Повідомляємо, що автомобіль, водій якого спричинив ДТП, не був у колоні прем’єр-міністра, а належав аташе з питань оборони, співробітник якого, швидше за все, знепритомнів за кермом. У посольстві не змовчали про подію – того ж дня ми опублікували заяву на нашому сайті", – йдеться у заяві посольства.

Як йдеться у матеріалі, Олег Ліщук з дружиною вже повернулись до України. Постраждалий в аварії досі має проблеми з ходьбою та пересувається на милицях.

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