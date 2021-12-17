Авто за щеплення: на Закарпатті чоловік виграв новенький позашляховик за вакцинацію від коронавірусу

Авто за щеплення: на Закарпатті чоловік виграв новенький позашляховик за вакцинацію від коронавірусу

Ще майже півсотні щасливчиків отримали електросамокати, плазмові телевізори та велосипеди.

У Мукачеві Закарпатської області чоловік виграв новенький позашляховик за вакцинацію від коронавірусу. Участь у мотиваційній акції брали лише ті, хто отримав дві дози щеплення.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, зареєструвалися понад 6 тисяч людей, з них майже півсотні щасливчиків отримали електросамокати, плазмові телевізори та велосипеди, а головний приз - автомобіль, дістався 54-річному місцевому підприємцю Андрію Марченку.

У міській раді кажуть, що подарунки придбали бюджетним коштом, на що виділили понад мільйон гривень. Акція створила справжній вакцинальний "бум", у перший же день її проведення у пунктах щеплення вишикувалися черги. Нині, у громаді вакциновано понад 60% людей.

"Я людина не емоційна. Приймаю так як воно є. Значить повинно було так бути. Ну все одно, вражений", - прокоментував переможець акції Андрій Марченко.

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За словами речника Мукачівської міської ради Владислава Микити, навіть у перші дні акціїу день фіксували до тисячі щеплень.

"І загалом за цей період акції суттєво зросла кількість щеплень. Саме через це і була запроваджена акція", - пояснив він.

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