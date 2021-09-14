Авто збило на смерть дитину: на Закарпатті в ДТП загинув 13-річний хлопчик на велосипеді (фото)

Авто збило на смерть дитину: на Закарпатті в ДТП загинув 13-річний хлопчик на велосипеді (фото)

Від отриманих травм дитина померла на місці події.

У понеділок ввечері, 13 вересня, на Закарпатті в ДТП загинув 13-річний хлопчик. Смертельна аварія сталась у селі Гребля, що неподалік Іршави.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпаття.

"Близько 22:20 до поліції зателефонував 30-річний мешканець Іршави та повідомив, що він скоїв наїзд на велосипедиста між населеними пунктами Заріччя та Вільхівка. Прибувши за викликом поліцейські попередньо встановили, що заявник на своєму автомобілі марки Volkswagen допустив наїзд на малолітнього хлопчика", - йдеться у повідомленні.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

За словами водія, 13-річний хлопчик раптово почав переїжджати дорогу.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Від отриманих травм дитина померла на місці аварії. Поліцейські освідчили водія - за кермом він перебував тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.

Нагадаємо, у Житомирській області авто переїхало 20-річного хлопця, який лежав на дорозі. Від отриманих травм молодик помер на місці ДТП.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 13 вересня 2021 року

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