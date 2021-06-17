Авто зірвалось в урвище, водія відкинуло на кілька метрів: на Закарпатті сталась смертельна ДТП (фото)

Обставини ДТП розслідує поліція.

У селі Гукливий Мукачівського району Закарпатської області сталась смертельна ДТП. Автомобіль Skoda Octavia злетів з траси та зірвався в урвище, водій загинув на місці аварії.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зірвався в урвище, висотою 7 метрів. Далі автомобіль перекинувся на дах, а водія на кілька метрів відкинуло із салону авто. Він помер на місці ДТП.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Триває розслідування ДТП.

Нагадаємо, у Львівській області 25-річний мотоцикліст посеред дороги врізався в коня.

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