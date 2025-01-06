Авто злетіло в річку: в ДТП на Рахівщині загинула 35-річна жінка (фото)

На Рахівщині сталася ДТП, під час якої автівка злетіла в річку, а її 35-річна пасажирка загинула.

Про це заявили в поліції Закарпатської області, що встановлює обставини ДТП.

Вранці 6 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що у Рахівському районі між населеними пунктами Ясіня та Кваси автомобіль злетів у річку та перекинувся.

ДТП на Рахівщині Фото: Поліція Закарпатської області

"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що аварія трапилася близько 7:20 ранку. Відомо, що 40-річний житель села Богдан, керуючи автомобілем Volkswagen Touran рухався трасою Мукачево-Рогатин-Львів", — розповіди поліцейські.

ДТП на Рахівщині Фото: Поліція Закарпатської області

Авто рухалося засніженою дорогою. На заокругленій ділянці автошляху водій не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з відбійником, а опісля автомобіль злетів у річку Чорна Тиса.

ДТП на Рахівщині Фото: Поліція Закарпатської області

У транспортному засобі також перебувала 35-річна пасажирка. Жінка загинула. Її тіло віднесло по течії річки на 170 метрів від місця падіння автомобіля.

ДТП на Рахівщині Фото: Поліція Закарпатської області

За заявою поліцейських, водій за кермом перебував у тверезому стані.

За цим фактом слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої. У справі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині неповнолітній водій збив двох підлітків. Жительок 18 та 16 років госпіталізували до травматологічного відділення місцевої лікарні.

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