Авто злетіло з дороги та врізалось у дерево: на Буковині в новорічну ніч загинув 30-річний чоловік

У поліції відкрили провадження за фактом ДТП.
У селі Карапчів Чернівецької області в новорічну ніч у ДТП загинув 30-річний чоловік.
Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.
За даними поліції, 23-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням. Транспортний засіб злетів з дороги та врізався у дерево. На місці ДТП загинув 30-річний пасажир автомобіля.
У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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