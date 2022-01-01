Авто злетіло з дороги та врізалось у дерево: на Буковині в новорічну ніч загинув 30-річний чоловік

Авто злетіло з дороги та врізалось у дерево: на Буковині в новорічну ніч загинув 30-річний чоловік

У поліції відкрили провадження за фактом ДТП.

У селі Карапчів Чернівецької області в новорічну ніч у ДТП загинув 30-річний чоловік.

Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.

За даними поліції, 23-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням. Транспортний засіб злетів з дороги та врізався у дерево. На місці ДТП загинув 30-річний пасажир автомобіля.

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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