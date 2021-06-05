Автобус маневрує стежкою у хащах "джунглів": під Кропивницьким показали, як возять до сільської школи дітей (відео)

Вже багато років дорогу між селами не ремонтують, вона звузилася і поросла деревами й кущами.

В селі Інгульське Устинівського району Кіровоградської області жителі скаржаться на відсутність доріг між селами. Їх або просто немає, або на їхньому місці залишилися залишки асфальту, укладеного десятки років тому, у суцільних ямах та вибоїнах. Такими "напрямками" місцевим доводиться пересуватися щодня, адже вся інфраструктура зосереджена за кілька кілометрів, зокрема, тут їздить шкільний автобус, який збирає і возить до тутешньої школи дітей з 4-х сел.

У ситуації розбирався ТСН.ua.

Одна з місцевих вчительок, яка й сама дістається до роботи шкільним автобусом в село Інгульське, виклала в Мережі відчайдушний пост про стан місцевої дороги. Колись асфальтована, зараз вона нагадує стежку у хащах джунглів. Цією стежкою, долаючи ями, між чагарями буквально "просочується" шкільний автобус.

"Шановні дорожні служби, сільський голова, депутати обласної і районної ради! Допоможіть, будь ласка, з дорогою в село Завтурове! Потрібно розчистити дорогу від дерев, гілок та засипати ями на дорозі, щоб був нормальний підвіз шкільним автобусом дітей із села Завтурове до села Інгульське", - написала Інна Гросул.

Як розповіли ТСН.ua місцеві жителі, цю дорогу будували за радянських часів, після цього жодного капітального ремонту вона не бачила. Раніше тут був радгосп з кількома фермами, музичною школою, танцювальним майданчиком, сільською лазнею і навіть власною книжковою крамницею. Згодом все це занепало, а укладені за часів радгоспу асфальтовані дороги зараз доживають свій вік. Інколи вирви на дорогах засипають місцеві, вони ж потроху вирубують кущі над дорогою.

"Питання цієї дороги ми неодноразово підіймали у районній адміністрації, нам обіцяли її розчистити, але так все і заглохло. Дозволяли навіть людям на узбіччі вирубувати дерева на дрова, щоб вони не розросталися. Минулого року теж зверталися до районної влади, але дорога так і залишилася нерозчищеною", - розповіла ТСН.ua колишня голова сільради Любов Винник.

Місцеві розповідають, що минулого року, коли Устинівську райдержадмінстрацію очолював Максим Собко, до нього зверталися з приводу ремонту дороги на одній із ділянок поблизу села Інгульське - він направив людей, і дорогу там зробили, заодно і кущі на узбіччі вирубали.

"Колишній голова райдержадміністрації звертався в обласне управління з приводу ремонту цієї дороги. Там сказали, що до неї вони стосунку не мають, адже цієї дороги у них на картах немає. Дорога є, але її немає. Її будував радгосп, здається, без жодної документації", - розповіла ТСН.ua місцева жителька.

Нещодавно сільську раду в Інгульському ліквідували, а на місці на кілька сіл залишився лише староста. Місцева староста говорить, що, за її інформацією, ця дорога належить Агенству місцевих доріг у Кіровоградській області, а коштів громаді на облаштування сільських доріг не виділяють, тож єдине, що вона пропонує - провести суботник і селянам самим вирубати кілька кілометрів дороги.

"Коли я стала до роботи на цій посаді, я проводила в Завтуровому сходку села. Місцеві жителі мені озвучили проблему, що заростає дорога до села. Я розповіла, що коштів у місцевому бюджеті немає і запропонувала пройтися самим і вирубати понад дорогою дерева, вони не схотіли. Позиція у цьому випадку "нам повинні" - не працює", - розповіла ТСН.ua новообрана староста села Тетяна Федунець.

ТСН.ua звернувся із запитом до Агенства місцевих доріг у Кіровоградській області щодо того, хто відповідальний за стан дороги між селами та узбіччя та чи заплановане облаштування цієї ділянки дороги.

Поки ж у місцевих жителів залишається одне рішення проблеми - брати сокири, пилки та бензопили і самим розчищати дорогу.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області поблизу міста Апостолово виявили незвичний ямочний ремонт. Вирви на дорозі залатали травою.

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