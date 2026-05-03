"Автобус прошило наскрізь": водій розповів, як діти дивом вижили під час удару РФ на Дніпропетровщиніні

Пошкоджений атакою автобус

Під удар РФ у Дніпропетровській області потрапив автобус із дітьми. Водій Сергій розповів, що діти залишили транспортний засіб, адже пішли до вбиральні, що розташована на АЗС.

Про це повідомляє «Суспільне».

Пан Сергій та напарник також вийшли з салону.

«Якби були в автобусі, ми б постарждали. Автобус прошило наскрізь… Хлопчик не встиг вийти, і одна жіночка була…» — говорить постраждалий.

Чоловік визнає, що сам тривалий час перебував у шоковому стані через пережите

«Три метри я летів у повітрі. Я був з цього боку, а напрник з того боку», — пригадав водій.

За його словами, зараз діти перебувають у безпеці. Невдовзі за ними приїде інший автобус.

Нагадаємо, російські війська 3 травня завдали удару поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. У результаті атаки постраждали щонайменше шестеро людей, серед них — 10-річний хлопчик, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також поранення дістали п’ятеро дорослих, зокрема вагітна жінка, а одна з постраждалих перебуває у важкому стані. Під час удару було пошкоджено автобус із приблизно 40 дітьми, однак вони встигли залишити транспорт і були евакуйовані у безпечне місце. Дітей перевезли до іншої громади, щоб надати допомогу та дочекатися прибуття батьків.

