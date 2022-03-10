"Автобуси вже вирушили, вантажівки вже в дорозі" - Зеленський про гуманітарну допомогу

"Автобуси вже вирушили, вантажівки вже в дорозі" - Зеленський про гуманітарну допомогу

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що розпочалась відправка їжі та ліків у міста України, які окуповані російськими військами.

"Сьогодні ми знову забезпечуємо гуманітарні коридори для наших міст. Автобуси вже вирушили, вантажівки вже в дорозі, з їжею, з водою, з медикаментами.

Маріуполь, Волноваха, Ізюм, Суми і область. Міста і містечка Київської області: Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель.

Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами. З нашою державою і від того, що вони хочуть зробити з нашими людьми, які потребують термінової допомоги", - сказав президент.