Автобуси з евакуйованими рушили до Києва та Запоріжжя гуманітарними коридорами – заступник керівника ОП

Евакуйовані з постраждалих від війни населених пунктів вирушили гуманітарними коридорами до Запоріжжя та Києва.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Зокрема, колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки вже прибула до Запоріжжя.
Крім того, автобуси та приватні авто з Бучі прибувають до Білогородки, що на Київщині. Туди ж прибула колона автобусів з Гостомеля, зазначили у Київській ОВА.
«Людям надається перша медична та гуманітарна допомога. Далі евакуаційна колона рухається в Київ», - розповів Тимошенко.