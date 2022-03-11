Автобуси з евакуйованими рушили до Києва та Запоріжжя гуманітарними коридорами – заступник керівника ОП

Автобуси з евакуйованими рушили до Києва та Запоріжжя гуманітарними коридорами – заступник керівника ОП

Евакуйовані з постраждалих від війни населених пунктів вирушили гуманітарними коридорами до Запоріжжя та Києва.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки вже прибула до Запоріжжя.

Крім того, автобуси та приватні авто з Бучі прибувають до Білогородки, що на Київщині. Туди ж прибула колона автобусів з Гостомеля, зазначили у Київській ОВА.

«Людям надається перша медична та гуманітарна допомога. Далі евакуаційна колона рухається в Київ», - розповів Тимошенко.