Автобуси до Анапи, літаки до Білорусі: розпочалося повернення українців з Олешків

Дмитро Лубінець з мешканцями міста Олешки / © скриншот з відео

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Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями тимчасово окупованих Олешків Херсонської області вирушила до російської Анапи. Звідти українських громадян літаками доправлять до Білорусі, після чого автобусами вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу», народний депутат Давид Арахамія.

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«Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешків вирушила до Анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому», — написав він.

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Давид Арахамія опублікував відео, на якому уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спілкується з евакуйованими українцями та запевняє їх, що особисто контролюватиме процес повернення.

За словами омбудсмена, мешканці Олешків разом з українською делегацією діставатимуться Анапи автобусами. Лубінець наголосив, що стежитиме за тим, аби всі громадяни змогли безпечно продовжити маршрут і ніхто не залишився поза увагою.

«Я вилітаю останнім, все дивлюсь, щоб нікого не залишити», — запевнив він.

Нагадаємо, 30 жовтня українська делегація безпечно дісталась до тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. Розпочалась евакуація і роздавання гуманітарної допомоги.

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