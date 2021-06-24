"Автомагістраль-Південь" почала капремонт ще 2 ділянок траси Суми-Полтава за програмою "Велике будівництво"

"Автомагістраль-Південь" почала капремонт ще 2 ділянок траси Суми-Полтава за програмою "Велике будівництво"

На об’єкті працюють 150 робітників та 80 одиниць спецтехніки.

У Сумській області компанія "Автомагістраль-Південь" розпочала капітальний ремонт двох ділянок автошляху Н-12 Суми - Полтава та відновлення двох аварійних мостів у місті Тростянець.

Роботи проводять у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відповідно до європейських стандартів якості, повідомляє офіційна Facebook-сторінка програми.

"Відновлення автотраси дозволить сполучити Суми та Полтаву якісною дорогою європейського рівня, а пересуватись нею стане комфортно, а головне – безпечно", - йдеться у повідомленні.

На об’єкті працюють 150 робітників та 80 одиниць спецтехніки.

Як зазначається, ще у жовтні минулого року стартував середній ремонт автошляху Н-12 на окремих відрізках від села Верхня Сироватка в напрямку села Боромля. Загальна протяжність ділянок поточного середнього ремонту – 37,6 км.

Щодо капітальних ремонтів, то вони нещодавно стартували на інших відрізках.

Так, дорожники взялися за ділянку км 60+620 – км 62+900 та км 67+800 – км 70+575 від Тростянця до села Климентове загальною протяжністю майже 5 км. Наразі спеціалісти компанії виконують поширення земляного полотна для влаштування додаткової смуги руху на ділянках спусків та підйомів.

На другій ділянці 71+000 – км 75+220 на відрізку від Тростянця в напрямку міста Охтирка бригади компанії виконують перевлаштування залізобетонних водопропускних труб на металеві гофровані конструкції (МГК).

Далі на обох відрізках фахівці компанії планують провести поширення земляного полотна, перевлаштування кабелів зв'язку та ліній електропередач, влаштування шару посиленої основи СФОВ. Крім того, у планах влаштування двох шарів покриття, водовідвідних споруд, автобусних зупинок, з’їздів та примикань, систем автономного освітлення на пішохідних переходах, мережі зовнішнього освітлення в населених пунктах, встановлення бар’єрного огородження, дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки.

Також кілька днів тому розпочалося відновлення двох мостів на км 60+885 та км 61+699.

Бригади компанії планують капітально відремонтувати аварійний міст у межі міста Тростянець (км 60+875) та побудувати новий на відрізку км 61+699 довжиною 15,7 м. Наразі завершився демонтаж старої споруди та почалися підготовчі роботи, зокрема влаштування буронабивних паль.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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