"Автомагістраль-Південь" тестує комплекс, який збереже дороги "Великого будівництва" від тріщин

Унікальний для України комплекс з влаштування мікропокриття на дорогах, який значно підвищує зберігання дорожнього полотна, тестується в Київській області на трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський.

Компанія "Автомагістраль-Південь" найближчим часом планує застосовувати цю технологію також на інших дорогах, відновлених у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про нову для України технологію повідомляється на офіційній сторінці програми "Велике будівництво" у Facebook.

Комплекс Schäfer SMS 12000 на базі повнопривідного тягача MAN наносить на вже існуюче дорожнє покриття захисний шар асфальтобетону способом тонкошарового покриття литої емульсійно-мінеральної суміші (ЛЕМС).

Технологію ЛЕМС у світовій практиці рекомендується застосовувати вже через 3-4 роки експлуатації дороги. Це дозволяє запобігти збільшенню незначних пошкоджень й усунути необхідність проведення дорогого ремонту. Суміш, що застосовується в комплексі Schäfer SMS 12000, забезпечує герметизацію тріщин, ліквідує лущення й відновлює шорсткість дорожнього покриття, яка істотно впливає на безпеку дорожнього руху.

Для приготування ЛЕМС у спеціальні бункери Schäfer SMS 12000 завантажуються дрібні фракції щебеню, цемент, бітумна емульсія і емульгатор. Під контролем електронної системи управління усі компоненти перемішуються й рівномірно розподіляються по ширині до 4 м. Впродовж години комплекс здатний укласти до 90 т суміші.

Всього "Автомагістраль-Південь" обслуговує 6,5 тисяч кілометрів доріг у різних областях України. В компанії планують застосовувати ЛЕМС на всіх її об'єктах.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року в Україні планується відновити всю мережу доріг державного значення.

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