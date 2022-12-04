"Автомати видали, а патронів ні*уя": окупант розповів про масову загибель російських "мобіків" на передовій

Російські окупанти гинуть через те, що їм не видають патрони до автоматів.

Про це йдеться у розмові окупанта із дружиною, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони.

Жінка поцікавилася чутками про те, що на одному з напрямків загинуло близько 3 сотен росіян. Її чоловік цю інформацію підтвердив. За його словами це сталося через те, що у бійців не було патронів.

"Їх до лісу привезли. Автомати видали, а патронів ніх*я. Нещодавно групу теж розстріляли", - розповів окупант.

Він додав, що випадок, коли російським воякам не видають патронів непоодинокі, через що є втрати.

Нагадаємо, що через жіночі бунти губернатор однієї із російських областей приїхав, щоб забрати мобілізованих додому. Також був випадок, коли частина росіян склала зброю та 7 днів йшла пішки до Валуйок, щоб там їх хоча б нагодували.

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