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"Автомати видали, а патронів ні*уя": окупант розповів про масову загибель російських "мобіків" на передовій

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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1776
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"Автомати видали, а патронів ні*уя": окупант розповів про масову загибель російських "мобіків" на передовій

Російських мобілізованих посилають на передову без патронів.

Російські окупанти гинуть через те, що їм не видають патрони до автоматів.

Про це йдеться у розмові окупанта із дружиною, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони. 

Жінка поцікавилася чутками про те, що на одному з напрямків загинуло близько 3 сотен росіян. Її чоловік цю інформацію підтвердив. За його словами це сталося через те, що у бійців не було патронів.

"Їх до лісу привезли. Автомати видали, а патронів ніх*я. Нещодавно групу теж розстріляли", - розповів окупант.

Він додав, що випадок, коли російським воякам не видають патронів непоодинокі, через що є  втрати.

Нагадаємо, що через жіночі бунти губернатор однієї із російських областей приїхав, щоб забрати мобілізованих додому. Також був випадок, коли частина росіян склала зброю та 7 днів йшла пішки до Валуйок, щоб там їх хоча б нагодували. 

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Дата публікації
Перегляди
1776
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