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Автоматичне подовження чи третя доза: що буде із COVID-сертифікатами після закінчення піврічного строку дії

Автоматичне подовження чи третя доза: що буде із COVID-сертифікатами після закінчення піврічного строку дії

Міністерство цифрової трансформації

В застосунку "Дія" буде опція, щоб згенерувати новий сертифікат.

Після закінчення піврічного строку дії сертифіката про вакцинацію проти COVID-19 у застосунку "Дія" можна буде отримати новий сертифікат.

Про це повідомив глава Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

Так, у Facebook-пабліку "COVID-19 в Україні: аналіз статистичних даних" користувач Ростислав Лозинський опублікував пост, у якому розповів, що його COVID-сертифікат діє до 2 листопада. У зв'язку з цим він запитав, що буде із сертифікатом із 3 листопада.

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Лапій у коментарях до поста повідомив, що в застосунку буде опція, щоб згенерувати новий сертифікат. За його словами, рішення щодо цього вже є.

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Інформацію щодо паперового варіанту сертифіката та потенційного бустерного щеплення Лапій не уточнив.

Нагадаємо:

  • Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні можуть подовжити термін дії COVID-сертифікату, який наразі становить пів року. "Поки що ВООЗ не рекомендує вводити бустерну дозу. Рішення, чи продовжувати термін дії сертифікату до 12 місяців, ми ухвалимо найближчим часом", - сказав Ляшко.
  • 19 серпня Євросоюз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським, а тому дозволяють громадянам України вільно подорожувати з ними.
  • Українці зможуть отримати в "Дії" одразу два COVID-сертифікати - внутрішній і зовнішній. Останній потрібен для подорожей до ЄС, а внутрішнім зможуть скористатися громадяни України під час майбутнього локдауну. 

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