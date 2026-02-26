Автоматичне подовження відстрочки: хто має право та коли потрібно йти до ЦНАПу

Відстрочка від мобілізації / © ТСН

Процес отримання та підтвердження відстрочки від мобілізації в Україні продовжує цифровізуватися, позбавляючи громадян необхідності вистоювати черги у ТЦК.

Про це розповіли у Київському міському ТЦК та СП.

Оформлення відстрочки здійснюється у зручному цифровому або очному форматі — через електронний сервіс «Резерв+» або через будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

«У випадках, коли інформація про підстави для відстрочки вже міститься в державних реєстрах та не потребує додаткового підтвердження, її продовження відбувається автоматично», — йдеться у повідомленні ТЦК.

Кому доступна електронна відстрочка через «Резерв+»

Подання документів онлайн через застосунок «Резерв+» передбачене для широкого кола військовозобов’язаних. Зокрема, скористатися функціоналом можуть особи, які:

мають встановлену інвалідність;

визнані тимчасово непридатними до військової служби (за наявності електронного рішення ВЛК);

виховують дитину з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи;

перебувають у шлюбі з особою з інвалідністю I–III групи;

самостійно виховують неповнолітню дитину;

є батьками трьох і більше дітей;

здійснюють догляд за тяжкохворою дитиною чи іншим членом сім’ї;

є опікунами недієздатних осіб;

навчаються в закладах освіти (студенти, аспіранти);

працюють у закладах вищої, професійної або загальної середньої освіти;

є членами сімей військовослужбовців, які мають дитину.

Коли візит до ЦНАПу є обов’язковим

Попри масштабну цифровізацію, залишаються ситуації, коли вирішити питання онлайн неможливо. В ТЦК наголошують, що особисте звернення до Центру надання адміністративних послуг необхідне, якщо відповідна підстава для відстрочки ще не інтегрована до загальної електронної системи.

Також подати заяву особисто в ЦНАП можуть ті громадяни, у яких відсутній доступ до смартфона, або якщо документи, що підтверджують право на відстрочку, існують виключно в паперовій формі.

«З 1 листопада 2025 року паперові довідки з відбитком печатки не є обов’язковими. Підтвердженням наявності відстрочки слугує електронний військово-обліковий документ у застосунку „Резерв+“», — підкреслили у ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, які подовжені до 4 травня 2026 року. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, за винятком тих, хто має законні підстави для відстрочки або оформлене бронювання.

Підстави для відстрочки визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Право на неї мають, зокрема, особи з інвалідністю, тимчасово непридатні за висновком ВЛК, батьки дітей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями, чоловіки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи, а також ті, хто здійснює постійний догляд за родичами з інвалідністю.

Водночас юристи наголошують: сама наявність інвалідності або статусу багатодітного батька не означає автоматичного звільнення від мобілізації. Право на відстрочку потрібно оформити у встановленому порядку та підтвердити документально, а інформація має бути внесена до електронних реєстрів. За відсутності таких даних особа формально вважається такою, що підлягає призову.

Аналогічні правила діють і для заброньованих працівників критично важливих підприємств. Бронювання чинне лише за умови дотримання вимог закону, зокрема щодо рівня заробітної плати та статусу підприємства. Перебування у відпустці не скасовує бронювання, однак його можуть анулювати у разі втрати підприємством відповідного статусу, завершення строку дії або звільнення працівника.

Юристи також звертають увагу, що навіть якщо суд визнає порушення процедури мобілізації, це не є автоматичною підставою для звільнення з військової служби. Закон передбачає вичерпний перелік підстав для звільнення, і рішення суду про незаконність призову до нього не входить.

Таким чином, ключовим залишається своєчасне оформлення документів та перевірка внесення даних до електронних систем, інакше навіть за наявності законних підстав для відстрочки або бронювання чоловік може отримати повістку.