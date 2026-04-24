Автоматичне подовження відстрочки від мобілізації: як перевірити і кому доступна така опція

Автоматичне подовження відстрочки

Нині в Україні значна частина відстрочок від мобілізації подовжується автоматично. Однак — не у всіх. Громадянам радять час від часу перевіряти, чи подовжилася відстрочка і чи всі дані підтягнулися з державних реєстрів.

Наступне подовження відстрочок від мобілізації в Україні очікується 4 травня. Саме в цю дату потрібно буде перевірити, чи лишилася ваша відстрочка чинною.

Як перевірити, чи подовжилася відстрочка автоматично

Статус відстрочки традиційно потрібно перевіряти у застосунку «Резерв+». Аби дізнатися, чи подовжується дія документа, потрібно оновити електронний документ у застосунку.

Якщо у полі термінів з’явилася нова дата, це означає, що відстрочка подовжується автоматично. Якщо відстрочка не відображається чи має стару дату, є два варіанти:

Ви втратили право на відстрочку від мобілізації. Якісь документи з державних реєстрів не підтягнулися.

Автоматичне подовження відстрочок працює без збоїв за умови, якщо всі ваші документи вчасно синхронізуються в реєстрі «Оберіг» та інших державних базах даних. Якщо відстрочка з’явилася автоматично, вам нічого не потрібно робити далі.

У випадку, якщо відстрочка має стару дату чи не відображається, необхідно перевірити актуальність усіх документів та звернутися до центру надання адміністративних послуг. Там виявлять проблему та виправлять її. Вам можуть знадобитися всі паперові документи, необхідні для відстрочки від призову.

У кого відстрочка подовжується автоматично

Автоматичне подовження відстрочки від мобілізації доступне таким категоріям громадян:

люди з інвалідністю (всі групи);

батьки дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої дитини I чи II групи інвалідності;

багатодітні батьки дітей до 18 років, які народжені в одному шлюбі;

студенти та аспіранти на денній чи дуальній формі навчання;

люди, які мають чоловіка/дружину з інвалідністю;

люди, які доглядають за родичами 2-3 ступеня спорідненості, що мають I чи II групу інвалідності;

працівники галузі освіти;

жінки/чоловіки-військовослужбовці, які мають дитину;

родичі Героїв України, родичі загиблих/зниклих безвісти під час бойових дій;

особи, що були звільнені з полону чи позбавлені свободи;

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

опікуни людини, яка визнана недієздатною.

Мобілізація в Україні — останні новини

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що протягом останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. За його словами, після 12,5 років війни це є нормальним явищем.

«Проблеми з набором людей на війну, після того, як війна триває вже 12,5 років, — це абсолютно закономірний розвиток подій», — заявив Буданов.

У Верховній Раді України повідомили, як можна уникнути зниження мобілізаційного віку. Зокрема, там пояснили, що методом залучення військових пенсіонерів та працівників силових відомств можна уникнути зниження мобілізаційного віку. Про це заявив голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики Анатолій Остапенко.