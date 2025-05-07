Зміни в "Резерв+" / © ТСН.ua

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Автоматичне подовження відстрочки для тих, хто отримав її онлайн — важливе оновлення у застосунку «Резерв+». Оновлена дата вже має відображатися там у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Уряд також ухвалив постанову №560, яка передбачає деякі зміни. Зокрема, тепер у «Резерв+» можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно, без електронного підпису керівника ТЦК.

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«ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю», — додала Черногоренко.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, чи можуть мобілізувати студентів під час канікул.

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