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Автоматичне подовження відстрочки — з’явилося важливе оновлення від Міноборони
Оновлення передусім стосується студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, а також людей з інвалідністю.
Автоматичне подовження відстрочки для тих, хто отримав її онлайн — важливе оновлення у застосунку «Резерв+». Оновлена дата вже має відображатися там у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Уряд також ухвалив постанову №560, яка передбачає деякі зміни. Зокрема, тепер у «Резерв+» можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно, без електронного підпису керівника ТЦК.
«ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю», — додала Черногоренко.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, чи можуть мобілізувати студентів під час канікул.
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