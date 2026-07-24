Автоматичне продовження відстрочки змінили: кого торкнуться нововведення

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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В Україні змінився порядок автоматичного продовження відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років. Відтепер система перевіряє інформацію за новим алгоритмом, що має підвищити точність підтвердження даних у державних реєстрах.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві пояснили, що тепер під час автоматичної перевірки використовується інформація про останнє видане свідоцтво про народження дитини.

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«Тепер система шукає інформацію про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про народження дитини», — зазначили у Міноборони.

Крім того, якщо дитина має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), система також може звіряти інформацію за цим номером на основі даних Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

Чому відстрочка може не продовжитися автоматично

У Міноборони попередили, що якщо автоматичне продовження відстрочки не відбулося, насамперед необхідно перевірити правильність даних про дитину та свідоцтво про її народження.

Для успішної перевірки в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) повинні міститися дані саме останнього виданого свідоцтва про народження, яке внесене до ДРАЦС і відображається у застосунку «Дія». За потреби ці відомості можна оновити через найближче відділення Пенсійного фонду України.

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Як перевірити інформацію в «Дії»

У відомстві рекомендують відкрити застосунок «Дія», перейти до розділу «Документи» та знайти актовий запис про народження дитини. Саме актовий запис, а не електронне свідоцтво, містить інформацію, яку використовують державні реєстри.

Якщо запис відсутній, необхідно звернутися до ДРАЦС для перевірки або внесення коректних персональних даних. Якщо запис є, слід відкрити його повну інформацію, перевірити власні персональні дані та впевнитися, що вказане останнє видане свідоцтво про народження дитини.

Як оновити дані та повторно оформити відстрочку

У Міноборони зазначили, що перевірити інформацію, яка міститься в ЄІССС, можна через орган соціального захисту населення або Пенсійний фонд України. Якщо виявлено невідповідності, персональні дані дитини або медичний висновок про інвалідність можна оновити через Пенсійний фонд та Централізований банк даних.

Після оновлення інформації військовозобов’язаний може повторно подати запит у застосунку «Резерв+». Для цього потрібно перейти до розділу «Сервіси», обрати оформлення відстрочки, зазначити підставу — наявність дитини з інвалідністю до 18 років, перевірити дані та надіслати запит. Після обробки звернення користувач отримає сповіщення про результат.

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Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, яке суттєво спрощує зміни підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Відтепер військовозобов’язані можуть подавати документи на новий вид відстрочки, не ризикуючи втратити вже наявний статус під час розгляду заяви.

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