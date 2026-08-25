Автоматичний військовий облік для жінок з медичною освітою: які обов’язки та чи є заборона на виїзд

Сам факт перебування на обліку не забороняє жінкам виїзд за кордон / © ДПСУ

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Жінок із медичною та фармацевтичною освітою автоматично ставлять на військовий облік, однак це не означає їхнього примусового призову. Проте, для них діють певні вимоги щодо проходження ВЛК, але сам факт перебування на обліку не забороняє виїзд за кордон.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко для Фактів.

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Що потрібно знати військовозобов’язаним жінкам?

Зміни до законодавства передбачають автоматичну постановку на військовий облік жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Відповідні дані до територіальних центрів комплектування передають заклади освіти, після чого жінка потрапляє на військовий облік без необхідності самостійно подавати відповідну заяву. Водночас автоматична постановка на облік не скасовує обов’язку пройти військово-лікарську комісію. Після взяття на облік жінка має протягом 60 днів з’явитися до ТЦК та пройти ВЛК, яка визначить її придатність до військової служби.

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Окремих винятків для жінок із медичною освітою щодо цього обов’язку немає. У разі невиконання вимог у визначений строк можуть застосовуватися передбачені законодавством заходи, зокрема адміністративна відповідальність, а в окремих випадках жінку можуть оголосити в розшук.

Водночас перебування на військовому обліку не означає автоматичної мобілізації. У 2026 році призов жінок на військову службу залишається добровільним. Тобто навіть після постановки на облік жінку-медика не можуть примусово мобілізувати без її згоди.

Окремо законодавство не встановлює заборони на виїзд за кордон для жінок із медичною освітою. За словами Аніщенко, це стосується і тих, хто вже перебуває на військовому обліку. Під час перетину державного кордону жінкам-медикам не потрібно пред’являти військово-обліковий документ. Для виїзду вони перетинають кордон на загальних підставах і повинні мати необхідний документ для виїзду за межі України, зокрема закордонний паспорт.

Адвокатка також зазначила, що прикордонники не мають доступу до всієї інформації ТЦК щодо військового обліку та проходження ВЛК. Крім того, до правил перетину кордону не внесли окремих змін, які б передбачали обов’язкову перевірку жінок-медиків у реєстрі «Оберіг».

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Мобілізація жінок в Україні: чи є потреба

Нагадаємо, на тлі розгортання дискусії навколо можливої мобілізації жінок в Україні в РНБО запевняють у відсутності таких потреб.

Раніше ексміністр оборони Олексій Резніков, якого відправили у відставку після корупційного скандалу, закликав провести обов’язкову мобілізацію жінок.

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