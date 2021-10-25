Автомийка, магазин сувенірів, автокав'ярня і крафтові напівфабрикати: підприємці продемонстрували результати своєї перемоги у проєкті Епіцентру

У 2020-му році бізнесмени-мрійники та підприємці, щоб отримати грант від Епіцентру, презентували свої ідеї створення чи розвитку власної справи.

Призовий фонд проєкту склав понад десять мільйонів гривень. Про враження від проєкту і про те, як виграш вплинув на їхні життя, розповіли Марія Крилова зі Слов’янська (Донецька область), Катерина Чубарь із Селідового (Донецька область), Аліна і Віктор Колесник із Хмельницького, Діана Богузь із Вінниці.

Марія Крилова

У 2014-му, коли Слов’янськ потрапив під владу бойовиків, невеликий бізнес сім’ї Крилових пережив суттєві потрясіння. "Не хотілося б згадувати. Наше підприємство було захоплено бойовиками... і ми його після звільнення міста отримали в дуже жалюгідному стані", - пригадує Марія.

Жінка на отриманий грант від "Епіцентру" придбала обладнання під автомобільну мийку і сервіс самообслуговування. На підприємстві Крилових працює стоянка і шиномонтаж. Після отримання гранту запрацювала мийка, де встановлено потужні пилососи, пантографи, які розвертаються на 180 градусів, апарати високого тиску, світлофори і автоматичні ворота.

Марія Крилова

"Це наш сімейний бізнес. Ми починали роботу у 2010-му. Було у нас місце для паркування. Будова під автомийку та шиномонтаж. Спочатку успішно працювала звичайна мийка до 2014-го. Почали думати, як вдихнути життя і запропонувати нашим клієнтам сучасний підхід. Про проєкт ми дізналися випадково. Ми були в "Епіцентрі" і на касі нам сказали про нього. Я за своєю природою людина з авантюризмом. Діти підтримали, а чоловік ні. У стислі терміни потрібно було підготувати пропозицію і все вийшло. Абсолютно не шкодую, що взяла участь", - розповіла підприємниця.

Мийка Марії Крилової.

Проєкт став поштовхом до розвитку і до розширення асортименту послуг. "Мільйон добрих справ - неймовірна допомога для підприємців, які хочуть щось змінити... Я вдячна Епіцентру, що в такий складний час вони не залишилися в стороні. Епіцентр і проєкт зіграв величезну роль в нашому бізнесі", - додала жінка.

Катерина Чубарь

На проєкті Катерина презентувала суддям ідею мобільного магазину сувенірів, але зараз в неї так багато замовлень, що потреба їздити за клієнтом не актуальна - усі місцеві знають Катю-Позитив.

Катерина Чубарь.

Катерина розвиває магазин подарунків і товарів до свята "Позитив". На отримані кошти було придбано два нових принтери, широкоформатний плоттер, термопрес, гравер, плотер, що ріже, і брошурувальник. Завдяки цьому асортимент і товарів, і послуг значно зріс, що призвело до збільшення кількості клієнтів.

Магазин Катерини Чубарь.

"У магазині працюю з 2009-го. Були продажі канцтоварів. Ми купили термопрес і робили чашки. Мені сподобалося. Поїхали до Епіцентру і на касі запропонували нам взяти участь... Потім дзвінок з Епіцентру... Я була шокована. Багато щастя було. Стрибати хотілося від радості", - поділилась своїми враженнями Катерина.

Аліна і Віктор Колесники

Подружжя Колесників із Хмельницького відкрили на отриманий грант автокав’ярню "Діяр" (похідне від імен Діани та Ярини, донечок Аліни та Віктора). Саме цю назву вони презентували перед суддями на проєкті. Рік тому це була мрія на слайді - сьогодні кафе, що працює.

Аліна і Віктор Колесник.

Коли підприємці знайшли бус, попереду було багато роботи: переварити та укріпити усе, аби авто витримувало другий поверх-терасу, продумати та втілити дизайн інтер’єру та екстер’єру, закупити обладнання, витратні матеріали, налагодити поставки кави та смаколиків.

Автокав’ярню "Діяр".

Для Хмельницького це була новинка - кав’ярня на колесах. "Як виїхали вперше, для мене це було так страшно. Перші клієнти, але з часом все супер", - зізнаються в родині Колесників.

Відвідати автокав’ярню "Діар" можна у Хмельницькому в рамках фестивалів, які влаштовує місто. Актуальну інформацію про переміщення кавобуса можна знайти на сторінці закладу в Інстаграмі. На жаль, Віктор поки не може отримати дозвіл на постійній основі, адже у місті заборонено виїзну торгівлю.

Автокав’ярня.

"Ідею свого проєкту я захищав з дружиною Аліною. Ми приїхали на проєкт удвох і дуже хвилювалися. Аліна кілька разів плакала. Зібрали всі сили в кулак і нам вдалося. Ми вказали весь перелік обладнання, що зараз в нас стоїть у кав’ярні. Це наша мрія, яка як третя дитина", - розповів Віктор.

Діана Богузь

Діана з Вінниці розвиває свій проєкт крафтових напівфабрикатів "Пельмеша".

"Дуже класно, що в нас був бізнес-план. Судді сказали, що мій був найдеталізованіший. Це мені сильно допомогло. Біля двох місяців пройшло як прийшли гроші. Ще два місяці шукали приміщення, тому що воно мало бути в хорошому районі, бажано стояти одноосібно, щоб не заважати нікому шумом потужної витяжки, площі не менше 70 квадратних метрів, аби комфортно розмістити шоурум з морозилками-вітринами, робочий куточок та виробничий цех відповідно до усіх санітарних та технологічних вимог", - розповіла Діана.

Діана Богузь.

На отримані кошти підприємниця придбала обладнання, в тому числі, в самому Епіцентрі - нержавійки, прилавки та ножі.

Діана відповідально ставиться до якості продукції, яка виробляється під її брендом. Продукти лише найвищої якості: м’ясо - з екоферм, соки, якими зафарбовують борошно для бестселерів-кольорових пельмешів - з овочів та зелені з власної грядки, борошно найвищого гатунку.

Пельмені.

Жінка на своє виробництво придбала шокову заморозку, за допомогою якої вдається зберігати смак та поживні речовини продуктів.

Серед асортименту є й дієтична лінійка й улюблені всіма вареники з картоплею, до яких можна придбати і домашню засмажку з підчеревини та цибулі. Чесно кажучи, важко уявити, що з "Пельмеші" з її асортиментом комусь вдасться вийти без покупки.

Діана Богузь.

"Пельмеша" – це та платформа, де жінки можуть ділитись досвідом, де вони можуть спілкуватися, робити те, що вони знають і вміють, і при цьому заробляти гроші. Я безмежно вдячна Епіцентру за таку класну можливість реалізувати свою бізнес ідею. Немає нічого неможливого! Головне, це працювати... Запрошуємо вас у "Пельмешу", - зазначила Діана.

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