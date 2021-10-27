Автомобіль дружини ексдепутата міськради заглух за лічені хвилини до трагічної ДТП у Харкові: подробиці

Її автомобіль Skoda заглух на проспекті Гагаріна.

Колишній депутат харківської міськради Іван Ракич спростував інформацію про загибель його дружини внаслідок ДТП на проспекті Гагаріна.

Про це пише Newsroom.

За його словами, дружина справді перебувала на місці трагічної аварії, проте не постраждала. Буквально за лічені хвилини до ДТП дружина Наталія Ракич зателефонувала чоловікові та розповіла, що її автомобіль Skoda заглух на проспекті Гагаріна.

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"Я сказав їй заглушити мотор і пару хвилин дати машині охолонути. Тут же, через три хвилини, Наташа мені передзвонила і сказала, що потрапила в ДТП. Слава Богу, що вона не постраждала. І мої щирі співчуття рідним жінки, яка загинула в Chevrolet, та близьким дівчинки, яка їхала в Infiniti", — розповів Іван Ракич.

Нагадаємо, зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах із камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Шевроле. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець, який перебував за кермом "японця" та двоє пасажирів легковика потрапили до лікарні.

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