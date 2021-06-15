Автомобіль кілька разів перекинувся та злетів у кювет: на Волині в ДТП загинули священник та семінарист УПЦ

Обставини аварії встановлює поліція.

У селі Боголюби Луцького району Волинської області у вівторок, 15 червня, о 5:00 сталась смертельна ДТП, у якій загинуло двоє чоловіків. Як з'ясувалось, це були священник та семінарист УПЦ.

Про це повідомляють в Нацполіції Волинської області.

За даними поліції, автомобіль ВАЗ зіткнувся з меліоративною трубою, кілька разів перекинувся та злетів у кювет.

За кермом автомобіля ВАЗ був житель Луцька. Він та ще один пасажир з Волинської області загинули на місці ДТП. Іншого потерпілого госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінально кодексу України.

У Волинській єпархії УПЦ повідомили, що у ДТП загинув клірик Свято-Покровського храму, архідиякон Роман (Ярослав Тюканько) та студент Волинської духовної семінарії Назарій Мільковський.

Нагадаємо, у Вінницькій області п'яний поліцейський вчинив смертельну ДТП.

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